スノーボード・ハーフパイプ女子で２月のミラノ・コルティナ五輪で銅メダルを獲得した小野光希（バートン）が２４日、都内で「はちみつきんかんのど飴」の新生活を応援するはちきん神社ＰＲイベントに出席した。早大４年生で競技と並行して就職活動に励み、エネルギー開発を行う企業・ＩＮＰＥＸに内定。４月１日に入社式を控える小野は「テーマは『責任』。環境がガラッと変わるので、少し不安もあるけど、楽しみな気持ちが大き