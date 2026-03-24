核兵器不保持に同意、と主張【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２３日、米国とイランが停戦合意に向けて協議を始めたと明らかにした。トランプ氏は「主要な点で合意した」とし、最終合意に至る可能性が「非常に高い」との認識を示した。一方、イラン側はこれまで協議は行われていないとしている。両国は週内にもパキスタンで高官による対面協議を開く方向で調整中と報じられている。トランプ氏