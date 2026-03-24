三重県の新名神高速で6人が死亡した追突事故で、逮捕されたトラック運転手の女が「休憩しながら走っていた」という趣旨の説明をしていることがわかりました。今月20日、亀山市の新名神下り「野登トンネル」で起きた事故では、大型トラックが渋滞の車列に追突・炎上し、3人の子供を含む6人が死亡しました。その後の警察への取材で、逮捕された大型トラックの運転手・水谷水都代容疑者(54)が、「休憩しながら走っていた」とい