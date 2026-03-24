映画『プロジェクト・ヘイル・メアリー』の劇中で、ライアン・ゴズリング演じる主人公ライランド・グレースが着用していたニットカーディガンが話題だ。海外では、同じ編み物キットがネットで完売になる注目を集めている。 ゴズリングが着用していたニットカーディガンは、前面と背面にキツネのモチーフが両面対称にあしらわれたクリーム色のカーディガン。袖部分とウエストにはキツネ