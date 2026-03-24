北陸3県で唯一となる公立の夜間中学、石川県立あすなろ中学校で23日、創立後初めての卒業式が行われました。23日に、石川県立あすなろ中学校で行われた卒業式では、上田綾子校長から5人の卒業生たちに卒業証書が手渡されました。あすなろ中学校は、不登校などさまざまな事情から義務教育を十分に受けられなかった人たちのための新たな学び舎として去年4月に開校し、23日に初めての卒業生を送り出しました。卒業生：「自分のペ}