2026年4月から、家計に関わる制度がいくつか変わります。特に注目されているのが、少子化対策として導入される「子ども・子育て支援金制度」や「私立高校授業料の無償化」など、子育て世帯に影響する制度です。一方で、社会保険制度の見直しや在職老齢年金の基準額変更など、働き方や老後の収入に関係する制度も改正されます。本記事では、4月から新設・変更される家計に関わる主な制度をまとめました。「いつ変わったの?」となら