女優パク・ミニョン、俳優ユク・ソンジェ、コ・スが、ドラマ『ナイン・トゥ・シックス』（原題）で共演する。SBSの新ドラマ『ナイン・トゥ・シックス』は、仕事で自身を証明してきた理性的な法務チーム次長カン・イジ（演者パク・ミニョン）と、優しさが武器の感情的なインターンのハン・ソヌ（演者ユク・ソンジェ）、そして本部長パク・ヒョンテ（演者コ・ス）による“リアルに共感できるオフィスロマンス”だ。【写真】パク・ミ