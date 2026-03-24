【モデルプレス＝2026/03/24】セブン‐イレブンは、カラフルなチョコスプレーを使った、春らしい彩り豊かな新商品「セブン‐イレブンよくばりサンド カラーチョコ＆ホイップサンド」を、全国の店舗にて3月31日（火）より順次発売する。【写真】カラフルなチョコスプレーがインパクト大な新サンド◆新シリーズ「セブン‐イレブンよくばりサンド」新シリーズである「セブン‐イレブンよくばりサンド」は、ボリューミーな具材を2枚の