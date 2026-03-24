RIIZEが、音楽フェス「ロラパルーザ・サウスアメリカ」出演のために訪れたブラジルで多彩なプロモーションを展開し、連日話題を集めている。RIIZEは3月19日（現地時間）、ブラジルを代表するテレビトークショー『The Noite』に出演。MCを務める人気コメディアンのダニーロ・ジェンティーリと、音楽、ダンス、食、言語など互いの文化をテーマに語り合い、大きな反響を呼んだ。【写真】アントン、日本のコンビニで見せた“彼氏感”番