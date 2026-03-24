石破茂前首相が2026年3月23日、Xでオランダ大使との意見交換を行ったことを報告した。「いただいたミッフィーは今年のW杯仕様です」石破氏は、「オランダ王国ベスホープルッフ大使と国際情勢について具体的な意見交換」と投稿。「大使館自慢のチューリップはあと二週間くらいで満開の予定だそうです」と伝えた。オランダ政府の公式サイトによると、東京都港区芝公園の駐日オランダ王国大使館では、4月4日から5日に完全予約制のイ