ガールズグループLABOUM出身のユルヒが、インターネット配信を始めた近況を伝えた。3月24日、ユルヒは自身のSNSに「ユルグ、今日の配信〜」というコメントとともに写真を投稿した。【写真】ユルヒ、“密着スポブラ”で見事な体つき公開された写真には、インターネット配信を行っているユルヒの姿が収められている。マイクを前に顔に落書きしたかのような姿まで披露し、注目を集めた。またユルヒは、自身のTikTokチャンネルのリンク