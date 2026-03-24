福岡県内の多くの小・中学校と特別支援学校で24日、修了式が行われました。福岡市南区の野多目小学校では、1年生から5年生までの児童およそ500人が修了式に臨みました。式では、高巣健一校長が「この1年間で、できるようになったことがたくさんあった」などと振り返ったあと、生徒指導を担当する教諭が、春休み期間中に交通事故に遭わないよう注意を呼びかけました。■1年生「私が1年生で頑張ったことは、漢字です。大きくなったら