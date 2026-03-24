24日午前、北九州市小倉北区の飲食店で火事がありました。こちらは、午前9時20分ごろの、FBSの情報カメラの映像です。大量の黒煙が上がっているのが確認できます。消防によりますと、午前9時10分ごろ、北九州市小倉北区緑ケ丘で、通行人から「飲食店が燃えている」と119番通報がありました。現場は2階建ての中華料理店です。消防車と救急車あわせて14台が出動し、火はおよそ2時間後に消し止められました。■目撃した人「右上から煙