【新華社長沙3月24日】中国湖南省長沙市にあり、中国四大名亭の一つに挙げられる愛晩亭。同亭を含む麓山風景区でこのほど、周辺景観や観光の質的向上に向けた水利施設の清掃・修復工事が始まった。愛晩亭の三つの池の修復・改修も含まれ、工事は4月25日までを予定している。愛晩亭は岳麓山の清風峡に位置し、清代に建てられた。名称は唐代の詩人、杜牧（と・ぼく）の詩「車を停（とど）めて坐（そぞろ）に愛す楓林の晩（くれ）