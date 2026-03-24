CR-Xという方向性も考えていた昨年復活した『ホンダ・プレリュード』。そのコンセプトには開発責任者である山上智行さんの、幼少時代の思い出も詰まっているという。ではそもそも、プレリュードはなぜ再び生まれたのだろう。【画像】イメージは戦闘機でなくグライダー！新型『ホンダ・プレリュード』全44枚「ホンダの現行スポーツラインナップが（タイプRを除き）なくなってしまうことから、次を会社として考えていました。本格