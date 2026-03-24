ノルウェーからの来客に橘紅を紹介する胡詩沢さん（左端）。（２０２５年７月２７日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口3月24日】中国海南省定安県の次灘村では現在、若手Uターン起業家の胡詩沢（こ・したく）さんの尽力によって、ミカンの皮を乾燥させた中薬材（中国伝統医薬の材料）「橘紅」やマンゴー、発酵酸味スープ「糟粕醋（ザオポーツー）」など多彩な特産品が村を飛び出し、世界が海南を知る「窓口」となっている。