GM版プリウス誕生の経緯ゼネラルモーターズ（GM）のような巨大企業に対して同情を抱くことは滅多にない。しかし、失敗に終わったシボレー『ボルト（Volt）』の開発に注ぎ込まれた先駆的な努力と巨額の資金を考えれば、ほんの少しは同情の念を抱くかもしれない。【画像】欧州では不振だったGMのハイブリッド車【ヴォグゾール・アンペラを詳しく見る】全13枚ボルトは、トヨタ・プリウスに対抗するために開発されたモデルであり、