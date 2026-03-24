税理士法人チェスター東京本店代表・河合厚さん＝税理士法人チェスター提供 相続が発生した際に必要な手続きの1つが、相続税の申告です。「自力で申告できるのでは？」と思う人もいるかもしれませんが、財産の評価や特例の適用など専門的な判断が求められる分野で、税理士に依頼することで納税額が大きく変わるケースがあります。相続が発生したら、税理士への依頼を検討すると良いでしょう。 税理士への相談