◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭 4―0 熊本工（2026年3月24日甲子園）春夏通じて10度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭が4―0で熊本工を破り、2回戦へ進出した。今秋ドラフト上位候補に挙がる最速153キロ右腕の背番号1・吉岡貫介（3年）ではなく、背番号10の左腕・川本晴大（2年）が先発。1メートル92の長身から投げ下ろす最速146キロの直球を軸に、8回を除く毎回の14三振を奪い、3安打4四死球で完封勝利を挙げ