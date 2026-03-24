2児の母でタレントの安田美沙子（43）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。次男の幼稚園卒園を報告し、家族ショットや謝恩会での様子を公開した。【写真】「かわいすぎます」安田美沙子＆夫＆次男との家族ショットや、謝恩会でのママ友ショット投稿では「無事に、次男が幼稚園を卒園しました」と報告。夫と次男とのフォーマルな家族写真や、まだ幼い次男と「入学」と書かれた看板の前でのショットなど、晴れの日の様子