北朝鮮の金正恩総書記は国会にあたる最高人民会議で、施政方針演説を行い、「核保有国の地位を固める」と述べ、核戦力の強化を強調しました。北朝鮮メディアによりますと、金総書記は23日の最高人民会議で施政方針演説を行いました。その中で、イランへの軍事攻撃などを念頭に「アメリカが世界各地で国家テロと侵略行為を行っている」と非難した上で、自衛としての核開発を進め、「核保有国としての地位を絶対に後退させず、強固に