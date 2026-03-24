俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3のメインポスターが24日、公開された。ユミ（キム・ゴウン）とシン・スンロク（キム・ジェウォン）の間にハート型のロマンチックな雷が落ちる「ときめき注意報」を予告している。【動画】キム・ゴウン、キム・ジェウォンにときめき…『ユミの細胞たち』シーズン3予告3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズ