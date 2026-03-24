24日朝の東京株式市場で日経平均株価は一時1100円以上値を上げました。24日の東京株式市場では、取引開始直後は全面高の展開となり、日経平均株価の上げ幅は一時1100円を超えました。トランプ大統領の攻撃期限延期やイランとの交渉進展の発言で中東情勢への懸念が和らぎ、幅広い銘柄で買い戻されました。しかし、イラン側がアメリカとの交渉を否定したことでその後、上げ幅は縮小する動きを見せ、午前は前日比394円93銭高い5万1910