東京証券取引所24日午前の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反発し、前日終値からの上げ幅は一時1100円を超えた。中東情勢を巡る緊張緩和への期待が高まり、原油価格が下落。投資家がリスクを取る姿勢を強めたことで、全面高の展開となった。午前終値は前日終値比394円93銭高の5万1910円42銭。東証株価指数（TOPIX）は54.35ポイント高の3540.79。トランプ米大統領がイランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう国防