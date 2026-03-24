大阪市は２４日、同市北区鶴野町の地中からせり上がった巨大鋼鉄管の、地上に出たままだった部分（高さ１・６メートル）を切断した。市は鋼鉄管がせり上がった原因を究明して再発防止策を検討するため、近く対策チームを設置する。作業は午前１０時に始まり、作業員が直径３・６メートルの管を少しずつ切断していった。鋼鉄管は元々全長２７メートルで、下水道管工事で地中に埋められていたが、１１日朝に道路からせり上がっ