今年も本格的な花粉シーズンが到来した。ウェザーニュース「花粉症調査 2025」によると、花粉症を抱える日本人は58%。約2人に1人が症状に悩む、国民病でもある。そんななか、花粉症の人にぜひ摂取してほしい栄養素が、ビタミンDだ。株式会社森の環が行った「医師の花粉症対策と栄養」に関する調査によると、医師の93.6%が花粉症の症状緩和にビタミンDが役立つ可能性があることを認識しているという。なぜビタミンDが花粉症対策に有