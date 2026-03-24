現代日本において、生涯を独身で過ごす「おひとりさま」が増加しています。特に興味深いのは、女性の場合は「年収が高くなるほど未婚率が上がる」という傾向があることです。2020年の就業構造基本調査をみると、男性は年収が高くなるほど未婚率が下がり、女性は年収が高くなるほど未婚率が上がることがわかります。かつてのように生活のために結婚する必要がなくなった自立した女性たちが、結婚以外の選択肢を選んでいる結果といえ