出産をきっかけに、改めて子育て環境について考える人も多いのではないでしょうか。株式会社赤ちゃん本舗（大阪市中央区）の調査・研究機関『赤ちゃんのいる暮らし研究所』が実施した「妊娠中や子ども連れでの引っ越しと住まい選び」に関する調査によると、約4割が「1人目の妊娠中や出産後に引っ越しをした」と回答しました。では、引っ越しの際、どのような困りごとがあったのでしょうか。【調査結果を見る】お引っ越しでの困りご