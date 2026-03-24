チャンネル登録者数50万人超えのYouTubeチャンネル「みのミュージック」を運営するみのさんは3月23日、自身のInstagramを更新。娘のハーフバースデーを記念した家族ショットを公開しました。【写真】みの、娘のハーフバースデーショット「ベビーちゃん可愛い」みのさんは「ハーフバースデー」とつづり、妻と娘との家族ショットを1枚載せています。ピンクのドレスを着た娘を囲んで3人が並ぶ姿です。家族の仲むつまじい様子が伝わっ