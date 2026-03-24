杭州―徳清都市間鉄道の建設現場で22日、新エネルギー対応の多用途フラッシュバット溶接機が初めてレール溶接作業に投入された。同設備はハイブリッド動力方式を採用し、スマートエネルギー管理システムを搭載し、「充電しながら溶接」運転モードに対応している。満充電時には外部電源なしで50カ所のレール継ぎ目の溶接を独立して実施でき、外部電源が利用できないエリアでも連続かつ安定した施工を確保する。新華網が伝えた。この