パンをかじった瞬間、前歯が欠けてしまった―。そんなハプニングをおさめた動画がTikTokに投稿され、221万回以上再生されました。「歯より硬いパンってなに」とコメントを添えて公開された前歯の欠けた動画には、驚きの声が多数寄せられました。【写真】パンをかじった後、口を開けてみたら……！投稿したのは、ドイツ在住の依田怜大さん（@ldesu_921）。パンをかじった瞬間、「想像以上の衝撃があった」と振り返ります。「最初は