中国国家知的財産権局の責任者が3月23日の国務院報道弁公室の記者会見で明らかにしたところによると、2023年に特許実用化促進の特別行動が実施されて以来、累計3000社以上の特許産業化のモデルとなる中小企業が育成され、ハードテクノロジーを成長の源泉として、優れた特許を保有する中小企業が次々と成長しているということです。それによると、2024年の全国の特許集約型産業の付加価値額は18兆元（約416兆円）を超えて国内総生産