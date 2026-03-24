最近は、中東情勢の影響もあり、ガソリン価格の上昇に驚かれた方も多いのではないでしょうか。ただ、物価の上昇はガソリンに限らず、昨年から続いている動きでもあります。2026年4月は年度の切り替わりということもあり、食品や日用品を中心に、暮らしに関わるさまざまな分野で値上げが予定されています。今回は、4月以降に値上げが見込まれる主な項目を整理しながら、ガソリン価格の動きも踏まえ、家計への影響と今できる備えにつ