カテゴリー内で50％以上のシェアを獲得したモデルもトヨタのポーランド法人は2026年3月6日、欧州トヨタの商用車部門である「トヨタプロフェッショナル」シリーズについて、2026年1-2月期の販売が好調であると発表しました。2026年1月から2月末までに3つの商用バンシリーズで合計2438台が登録されたといいます。【画像】超カッコいい！ これが欧州版「ハイエース」！ 中型「“背高”商用バン」です！ 画像で見る（30枚以上）