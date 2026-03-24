名古屋市熱田区で自転車と大型トレーラーが衝突し、自転車に乗っていた男性が重体です。 【写真を見る】自転車と大型トレーラーが信号交差点で衝突 自転車に乗っていた60代くらいの男性が意識不明の重体 大型トレーラー運転手｢けがを負わせたことに間違いありません｣ 警察と消防によりますと、きょう午前6時45分ごろ熱田区内田町の信号交差点で、｢大型トレーラーと自転車の事故