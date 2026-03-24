Photo: Daisuke Ishizaka 親機があるリビングまで走っていくこと、なくなります。 Amazonにお取り寄せに、親類縁者からの届きもの。友達の「あーそーぼー」に、引っ越してきた方のご挨拶などなど、僕たちの家のチャイムはイベントがあるごとに働いてくれます。ピンポーン、と、来訪者がいることを伝えてくれます。 しかし、そのタイミングが微妙に合わないことってないですか？ 玄関まで行き