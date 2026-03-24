残酷なタイミングで日本代表活動に不参加。FCザンクトパウリ在籍の安藤智哉が怪我を理由に招集辞退を決断した。昨年12月に南野拓実が左膝前十字靭帯断裂の大怪我をした後も、久保建英、遠藤航、長友佑都らが次々と負傷。そして今回の安藤の離脱である。まるで呪われているかのように、怪我人に苦しめられている日本代表。ただ、サッカーに怪我が付き物という事実を見逃してはいけない。相手ありきで接触プレーが頻繁に起きる