新潟市教育委員会は24日、市立小・中・特別支援・高校・中等教育学校の教職員の人事異動を発表した。異動規模は約1300人で、校長の新採用は26人。県への転出教職員数は4人で、県からの転入教職員は1人となっている。 24日に市立学校の人事について発表した新潟市教育委員会。今回の人事では、新潟市教育振興基本計画～にいがた学びのコンパス～を踏まえ、地域に根ざした特色ある学校づくりが推進できるよう適材を適所