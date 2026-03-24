ゴールデンウイークに向け、大丸東京店の「お弁当ストリート」で販売される“車中映え”をテーマにした豪華弁当を4月22日から5月12日まで、地階食品売り場「ほっぺタウン」で販売する。【写真】“車中映え”弁当7選「〈つきじ鈴富すし富〉さつき」など旅の移動時間を彩る多彩な商品がそろう。同売り場は全長約60メートルを誇り、年間1000種類以上、1日1万食以上を販売。東京駅直結という立地から、出発前に車内で楽しむ弁当