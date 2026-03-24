年度末まで1週間となるなか、政府は、新年度予算案が3月中に成立しない場合に備え、“つなぎ”となる暫定予算案を編成する方針です。片山財務相：予算の空白は1日も許されないため、不測の事態に備えて、関係各省庁のご協力を得つつ、暫定予算の編成作業を進めたい。暫定予算案は、新年度のスタート以降、国民生活に支障が出ないよう、必要な経費を計上するものです。社会保障費や地方交付税のほか、4月から開始する「高校授業料」