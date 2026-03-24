豊川用水の宇連ダムが枯渇するなど、東三河地方で深刻な水不足が続いていることから、愛知県は21年ぶりに渇水対策本部を設置しました。大村愛知県知事：「極めて厳しい状況でございます。この状況でいきますと1カ月もたない」愛知県に渇水対策本部が設置されるのは21年ぶりで、大村知事は24日朝に行われた会議で、さらに水不足が進めば「県民生活や経済に甚大な影響が及ぶ」と危機感を示しました。東三河地方に水を供給する