米タレントで実業家のキム・カーダシアン（45）が、熱愛が取り沙汰される自動車レースF1ドライバーのルイス・ハミルトン（41）と東京でデートする姿がキャッチされた。米オンラインメディアTMZは、2月に公の場でのツーショットが初めて目撃されたばかりの2人はプライベートの休暇で東京を訪れていると伝えている。ハミルトンは今週末に鈴鹿サーキットで行われるF1日本グランプリへの出場を控えており、カーダシアンが会場に姿を見