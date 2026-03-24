ＳＫＥ４８やＡＫＢ４８で活躍した女優・木崎ゆりあ（３０）が、グループ卒業以来、９年ぶりとなる３ｒｄ写真集「アップデート中」を２５日に発売する。卒業後の２０代は仕事などへの焦りもあったというが、今はアイドル活動があったからこそ「私の人生」と感謝を伝える。結婚への思いもざっくばらんに明かした。――９年ぶりの写真集はベトナムで撮影木崎グラビア自体が９年ぶりだったので、ちょっとドキドキしながら撮影