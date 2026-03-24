兵庫県競馬組合は２４日、小牧太騎手（５８）が所属していた中塚猛調教師の逝去により１８日付けで兵庫県騎手会所属（フリー）となることを発表した。◆小牧太（こまき・ふとし）１９６７年９月７日、鹿児島県生まれ。５８歳。兵庫競馬所属の騎手として８５年１０月にデビュー。９４、９６年にＮＡＲリーディング騎手に輝く。２００４年にＪＲＡに移籍。Ｇ１・２勝、ＪＲＡ通算９１１勝の成績を残して２０２４年８月に兵庫競