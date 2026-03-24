ベルギー１部で今季１０得点をマークしたシントトロイデンの日本代表ＦＷ後藤啓介（２０）は来季に移籍する選択肢しかないようだ。同１部アンデルレヒトからレンタル移籍でシントトロイデンに加入した後藤は今季の得点ランキング４位となる２桁ゴールを決めて、大ブレークした。後藤の市場価値は２００万ユーロ（約３億６０００万円）から８００万ユーロ（約１４億４０００万円）に高騰。欧州各クラブが熱視線を注いでいるが、