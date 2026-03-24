西武の開幕投手が２４日、発表され、全１２球団がでそろった。セ・パ両リーグは２７日に開幕する。▽セ・リーグ巨人・竹丸和幸阪神・村上領樹（東京ドーム１８時１５分）ＤｅＮＡ・東克樹ヤクルト・吉村貢司郎（横浜１８時３０分）広島・床田寛樹中日・柳裕也（マツダ１８時）▽パ・リーグロッテ・毛利海大西武・渡辺勇太朗（ＺＯＺＯ１８時３０分）オリックス・宮城大弥楽天ン・荘司康誠（京セラＤ１８時３０分）ソ