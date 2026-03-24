西武・西口文也監督は２４日、開幕戦となる２７日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）の先発を８年目右腕の渡辺勇太朗に託すことを明かした。この日、埼玉・所沢市の狭山不動尊で行われた必勝祈願の後、取材に応じた西口監督が「開幕投手は渡辺勇太朗で」と公表した。開幕投手は１２球団で唯一、西武が未発表だったが３月上旬、指揮官が渡辺に「開幕、勇太朗で行くから」と告げたという。候補にも挙がっていた隅田がＷＢＣに選出。西口監督