今回のお悩みは……？年々、髪の毛がどんどんパサパサになります…とくに最近は毛先が気になり静電気も起こりがち…泣。トリートメント（インバスでも、アウトバスでも）でおすすめがあれば知りたいです。編集部Y（40代）アイテム以前にまずはこれ。トリートメントをするときは何度も何度もブラシやコームで髪をとかす！髪の毛、年々パッサパサになりますよね……。若いころから髪の毛にだけは自信があった私も、さすがに悩みはじ