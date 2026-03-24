予定が変更になってしまった時、損するリスクを減らすコツ ネット予約は変更がしやすい 急用で予定していた新幹線に乗ることができない・・・・・・そんなアクシデントを経験したことがある人も多いかと思います。 ここではそんなときに役立つ、払戻手数料で損するリスクを減らすコツを紹介します。まず、自由席を使う場合は乗車する直前に予約しましょう。 自由席は売り切れることはないので、確実に乗るであろう当日の予約の