骨が弱るのを抑えてくれる女性ホルモン 骨の新陳代謝には女性ホルモンが深く関わっています。 女性ホルモンのエストロゲンは、骨形成にブレーキをかけるスクレロクチンの放出を抑えてくれます。 つまりエストロゲンは、骨が弱くならないようにしてくれるホルモンなのです。 したがって、卵巣から女性ホルモンが分泌されていて、月経が